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Венгрия впервые примет участие в выставке «Иннопром» в Екатеринбурге
3 июль 2018 (15:34)
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2018. Венгрия впервые станет участником международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге в 2018 году, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Делегацию зарубежного государства возглавит замгоссекретаря министерства внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Иштван Йоо. На стенде государства будут представлены технологии и промышленные разработки страны в сфере управления водным хозяйством, IT-технологий, цифровых устройств.
«Центральным мероприятием рабочей программы станет венгеро-российский бизнес-форум по теме водного хозяйства, который организуется при поддержке правительства Свердловской области. Тема мероприятия: «Новые технологии и возможные решения в области управления водным хозяйством. Возможности венгеро-российского сотрудничества», — говорится в сообщении.
«Иннопром-2018» в Екатеринбурге пройдет с 9 по 12 июля 2018 года. На выставке свои национальные экспозиции представят также Белоруссия, Германия, Италия, Словакия, Швейцария, Япония.
Делегацию зарубежного государства возглавит замгоссекретаря министерства внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Иштван Йоо. На стенде государства будут представлены технологии и промышленные разработки страны в сфере управления водным хозяйством, IT-технологий, цифровых устройств.
«Центральным мероприятием рабочей программы станет венгеро-российский бизнес-форум по теме водного хозяйства, который организуется при поддержке правительства Свердловской области. Тема мероприятия: «Новые технологии и возможные решения в области управления водным хозяйством. Возможности венгеро-российского сотрудничества», — говорится в сообщении.
«Иннопром-2018» в Екатеринбурге пройдет с 9 по 12 июля 2018 года. На выставке свои национальные экспозиции представят также Белоруссия, Германия, Италия, Словакия, Швейцария, Япония.
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