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В гостиницах Свердловской области выявили 17 случаев завышения цен на период ЧМ-2018

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2018. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области на 2 июля проверило 227 сайтов хозяйствующих субъектов, провело 284 внеплановые проверки, по результатам которых выявило 17 случаев завышения цен в гостиницах региона на период ЧМ-2018. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Напомним, предельно допустимые цены были установлены распоряжением правительства РФ для всех российских городов, принимающих ЧМ, на период его проведения.



По итогам надзорных мероприятий три юридических лица привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 14.6 КоАП РФ, шесть — по частям 1, 2 статьи 14.4 КоАП РФ. Семи юрлицам выданы предостережения на основании положений Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».



Также выявлено 12 случаев оказания гостиничных услуг при отсутствии свидетельства о присвоении средству размещения категории, предусмотренной системой классификации гостиниц и иных средств размещения, вынесено 11 постановлений о назначении административного наказания.



Всего за нарушения в сфере защиты прав потребителей при оказании услуг гостиничного обслуживания вынесено 122 постановления о назначении административного наказания. Совокупная сумма наложенных штрафов составляет 289 тыс. 520 руб.



По факту сдачи в наем средств размещения лицами без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в отношении трех физических лиц направлена информация в Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области для проверки соблюдения данными лицами налоговых обязательств и декларирования полученных доходов.



Кроме того, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области обратился в суд с иском о прекращении противоправных действий ООО «Будда» в отношении неопределенного круга лиц. Суд обязал компанию прекратить оказание гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице соответствующей категории и размещение некорректной рекламы в интернете.

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