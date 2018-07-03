Кризис

На плодоовощной базе в Екатеринбурге надзорные органы изъяли 1,7 тонны яблок неизвестного происхождения

В ходе совместного рейда Управления Россельхознадзора по Свердловской области, Свердловской транспортной прокуратуры, Уральской оперативной таможни и Екатеринбургской таможни 2 июля 2018 года на плодоовощной базе в уральской столице изъято и уничтожено 1 тыс. 698 кг яблок неустановленного происхождения.



«Контрольное мероприятие проведено с целью предупреждения, выявления и пресечения оборота и реализации запрещенной к ввозу на территорию РФ сельскохозяйственной продукции, а также правонарушений в сфере карантина растений», — сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.



По результатам рейда выявлена подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска — яблоки свежие в количестве 1 тыс. 698 кг неустановленного происхождения. Фрукты поступили без документов, подтверждающих происхождение и карантинное фитосанитарное состояние. На упаковочной таре отсутствовала маркировка.



В соответствии с законодательством Российской Федерации продукция изъята из оборота и уничтожена на полигоне бытовых отходов путем денатурирования (смешивания с землей).

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