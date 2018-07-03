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Число броней отелей в Екатеринбурге выросло в 2,7 раза в период проведения матчей ЧМ-2018
3 июль 2018 (14:04)
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2018. Число броней отелей и квартир в Екатеринбурге во время проведения в уральской столице матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года выросло в 2,7 раза по сравнению с прошлым летом. Об этом сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru со ссылкой на данные собственного исследования.
По данным Tvil.ru, во время ЧМ-2018 туристы тратили на проживание в Екатеринбурге в среднем 7,5 тыс. руб. за трое суток.
Анализ подготовлен по данным бронирования отелей и апартаментов туристами с датами проживания с 15 по 27 июня 2018 и 2017 годов.
По данным Tvil.ru, во время ЧМ-2018 туристы тратили на проживание в Екатеринбурге в среднем 7,5 тыс. руб. за трое суток.
Анализ подготовлен по данным бронирования отелей и апартаментов туристами с датами проживания с 15 по 27 июня 2018 и 2017 годов.
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