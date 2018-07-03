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В Серове директора коммерческой фирмы оштрафовали за прием на работу бывшего сотрудника таможни

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2018. Серовской транспортной прокуратурой выявлены нарушения требований антикоррупционного законодательства при привлечении к трудовой деятельности бывших государственных служащих. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Установлено, что юридическое лицо приняло на работу бывшего служащего Серовского таможенного поста Екатеринбургской таможни. Однако сообщение об этом не было направлено в письменном виде в установленный 10-дневный срок представителю нанимателя госслужащего по последнему месту службы.



В связи с выявленными нарушениями закона директор акционерного общества мировым судьей привлечен к административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности, либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего, либо бывшего государственного или муниципального служащего». Ему назначен штраф в размере 20 тыс. руб.



По представлению прокурора специалист отдела кадров организации привлечен к дисциплинарной ответственности, приняты меры по недопущению подобных нарушений в дальнейшем.

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