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Уральский завод металлоконстукций выплатит работнику более 216 тыс. рублей за травму на производстве

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2018. Свердловский областной суд обязал ООО «Уральский завод металлоконстукций» (УЗМК) признать трудовые отношения с работником, получившим травму на производстве, и выплатить пострадавшему более 216 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.



Житель Нижнего Тагила летом 2017 года был трудоустроен в ООО «Уральский завод металлоконстукций». Однако трудовые отношения не были оформлены должным образом.



«Фактически мужчина отработал на предприятии три смены. Уже в первый рабочий день он обратил внимание на сильный износ шланга высокого давления для подачи краски, о чем и сообщил начальнику цеха. Руководство эту информацию проигнорировало, действий по замене шланга не предприняло. В ходе работ в ночную смену шлаг лопнул у работника в руке», — рассказали в пресс-службе.



Впоследствии у мужчины в месте травмы была обнаружена гангрена, в связи с чем палец пришлось ампутировать на уровне фаланги. Во время лечения в больницу к пострадавшему приехал заместитель директора по производству ООО «Уральский завод металлоконструкций» и передал ему заработную плату в сумме 7 тыс. руб. за фактически отработанные смены. Медчреждением гражданину были выданы листы нетрудоспособности, которые работодатель не принял. Руководство предприятия отказалось признать факт трудовых отношений, и, следовательно, не признало несчастный случай, связанный с производством.



Мужчина обратился с иском в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила к ООО «Уральский завод металлоконструкций». Он требовал признания отношений трудовыми, а его травмы — несчастным случаем на производстве. Также он просил суд взыскать утерянный заработок за период с момента трудоустройства по день обращения и компенсации морального вреда. Однако в иске ему было отказано.



Тогда мужчина подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, который отменил решение Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила и удовлетворил исковые требования частично. Был установлен факт трудовых отношений между истцом и ООО «Уральский завод металлоконструкций» в должности маляра. Несчастный случай признан произошедшим на производстве. С ООО «Уральский завод металлоконструкций» в пользу работника взыскан средний заработок в размере 36 тыс. 946 руб. и компенсация морального вреда в размере 180 тыс. руб.

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