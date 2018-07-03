Новости дня
Спецсчета для госзакупок разрешат открывать в банках с уставным капиталом не менее 25 млрд рублей
3 июль 2018 (12:36)
УрБК, Москва, 03.07.2018. Правительство РФ утвердило постановление, в котором прописаны требования к банкам, где будут открывать спецсчета для госзакупок. Документ опубликован на сайте кабмина.
«Эти требования должны быть не ниже требований, установленных в соответствии с Бюджетным кодексом к кредитным организациям, в которых на банковские депозиты могут размещаться средства федерального бюджета», — говорится в документе.
Согласно постановлению, банк должен иметь универсальную лицензию и собственный капитал в размере не менее 25 млрд руб., а также участвовать в системе обязательного страхования вкладов физических лиц. Само кредитно-финансовое учреждение должно находиться под прямым или косвенным контролем Банка России.
Правилами установлен кредитный рейтинг банка, не ниже которого возможно размещение в нем спецсчетов. Размер собственных средств финансово-кредитного учреждения должен быть не менее 100 млрд руб.
«Эти требования должны быть не ниже требований, установленных в соответствии с Бюджетным кодексом к кредитным организациям, в которых на банковские депозиты могут размещаться средства федерального бюджета», — говорится в документе.
Согласно постановлению, банк должен иметь универсальную лицензию и собственный капитал в размере не менее 25 млрд руб., а также участвовать в системе обязательного страхования вкладов физических лиц. Само кредитно-финансовое учреждение должно находиться под прямым или косвенным контролем Банка России.
Правилами установлен кредитный рейтинг банка, не ниже которого возможно размещение в нем спецсчетов. Размер собственных средств финансово-кредитного учреждения должен быть не менее 100 млрд руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Правительство РФ утвердило правила размещения бюджетных средств в банках
- Альфа-Банк может потерять часть средств бюджета
- Правительство РФ уточнило требования к рейтингу банков, где размещаются бюджетные средства
- ГК «АСВ» распределила 830 млрд рублей на докапитализацию между 27 банками
- Правительство РФ утвердило изменения в программу госгарантий бесплатной медпомощи