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Спецсчета для госзакупок разрешат открывать в банках с уставным капиталом не менее 25 млрд рублей

УрБК, Москва, 03.07.2018. Правительство РФ утвердило постановление, в котором прописаны требования к банкам, где будут открывать спецсчета для госзакупок. Документ опубликован на сайте кабмина.



«Эти требования должны быть не ниже требований, установленных в соответствии с Бюджетным кодексом к кредитным организациям, в которых на банковские депозиты могут размещаться средства федерального бюджета», — говорится в документе.



Согласно постановлению, банк должен иметь универсальную лицензию и собственный капитал в размере не менее 25 млрд руб., а также участвовать в системе обязательного страхования вкладов физических лиц. Само кредитно-финансовое учреждение должно находиться под прямым или косвенным контролем Банка России.



Правилами установлен кредитный рейтинг банка, не ниже которого возможно размещение в нем спецсчетов. Размер собственных средств финансово-кредитного учреждения должен быть не менее 100 млрд руб.

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