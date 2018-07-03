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План на 2018 год по капремонту многоквартирных домов в Свердловской области выполнен на 50,6%

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2018. Плановые показатели 2018 года по капремонту многоквартирных домов (МКД) на Среднем Урале выполнены на 50,6%. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области со ссылкой на главу регионального фонда капремонта Станислава Суханова.



По состоянию на 1 июля из 6 277 тыс. запланированных на текущий год работ полностью завершены 3 тыс. 174 (50,57%). На объектах жилфонда произведена замена 579 крыш, ремонт 165 фасадов и 212 подвальных помещений, введены в эксплуатацию 124 лифта. В 504 домах произведен ремонт систем электроснабжения, в 484 МКД — сетей холодного водоснабжения, в 364 МКД — систем горячего водоснабжения и в 513 домах — систем водоотведения. В 229 домах заменены системы теплоснабжения. В полном объеме комплексный ремонт выполнен на 328 домах, включая 146 МКД в Екатеринбурге.



«Несмотря на неблагоприятные погодные условия в мае и начале июня и вынужденную приостановку наружных работ, капремонт в муниципалитетах региона идет в соответствии с утвержденными графиками и сроками», — подчеркнул директор фонда.

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