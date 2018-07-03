Кризис
Общая задолженность россиян перед банками с начала 2018 года выросла на 26%
3 июль 2018 (12:09)
С начала 2018 года в России общая задолженность граждан перед банками выросла на 26% и достигла 13,49 трлн руб. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на расчеты Национального рейтингового агентства (НРА).
При этом за пять месяцев текущего года объем розничных кредитов населению вырос на 26%.
Кредитование компаний увеличивалось намного медленнее: с января по май корпоративный кредитный портфель банков вырос на 5%, до 34,14 трлн руб.
«Активная выдача займов населению в течение 2-3 лет может привести к росту закредитованности, однако пока ставки снижаются, а сроки кредитов увеличиваются, нагрузка на граждан не будет быстро расти. Кроме того, половину портфеля розничных кредитов составляет ссуды под залог недвижимости или автомобиля, а значит, риски для банков по ним ниже», — полагают аналитики.
При этом за пять месяцев текущего года объем розничных кредитов населению вырос на 26%.
Кредитование компаний увеличивалось намного медленнее: с января по май корпоративный кредитный портфель банков вырос на 5%, до 34,14 трлн руб.
«Активная выдача займов населению в течение 2-3 лет может привести к росту закредитованности, однако пока ставки снижаются, а сроки кредитов увеличиваются, нагрузка на граждан не будет быстро расти. Кроме того, половину портфеля розничных кредитов составляет ссуды под залог недвижимости или автомобиля, а значит, риски для банков по ним ниже», — полагают аналитики.
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