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Госдума 3 июля рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении НДС на 2%

УрБК, Москва, 03.07.2018. Госдума 3 июля 2018 года рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении ставки НДС с 18% до 20%, следует из повестки заседания нижней палаты парламента.



Документ внесен правительством РФ. Как полагают авторы законопроекта, его принятие позволит пополнять бюджет на 620 млрд руб. ежегодно. Льготную ставку НДС в размере 10% на социально значимые товары предлагается сохранить.



Также, согласно документу, вычеты на суммы НДС смогут получить автопроизводители. Послабление распространяется на приобретение товаров, работ и услуг, в том числе за счет бюджета.



Законопроект в целом получил одобрение от комитета Госдумы по бюджету и налогам.

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