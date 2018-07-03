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Кубок Стэнли привезут в Россию 7 июля

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин привезет свой главный трофей — Кубок Стэнли — в Россию 7 июля 2018 года, сообщает ТАСС.



Главный приз НХЛ будет выставлен в столичной фан-зоне чемпионата мира — 2018. Посмотреть на Кубок Стэнли можно будет с 13.00 до 16.00 по московскому времени. В этот день национальная сборной России по футболу сразится за выход в полуфинал мундиаля с командой Хорватии.



Об этом российский нападающий написал в своем официальном аккаунте в инстаграме.



В минувшем сезоне-2017/18 «столичные» завоевали Кубок Стэнли, в финальном противостоянии переиграв «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:1.

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