Дайджест
Кубок Стэнли привезут в Россию 7 июля
3 июль 2018 (10:05)
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин привезет свой главный трофей — Кубок Стэнли — в Россию 7 июля 2018 года, сообщает ТАСС.
Главный приз НХЛ будет выставлен в столичной фан-зоне чемпионата мира — 2018. Посмотреть на Кубок Стэнли можно будет с 13.00 до 16.00 по московскому времени. В этот день национальная сборной России по футболу сразится за выход в полуфинал мундиаля с командой Хорватии.
Об этом российский нападающий написал в своем официальном аккаунте в инстаграме.
В минувшем сезоне-2017/18 «столичные» завоевали Кубок Стэнли, в финальном противостоянии переиграв «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:1.
Главный приз НХЛ будет выставлен в столичной фан-зоне чемпионата мира — 2018. Посмотреть на Кубок Стэнли можно будет с 13.00 до 16.00 по московскому времени. В этот день национальная сборной России по футболу сразится за выход в полуфинал мундиаля с командой Хорватии.
Об этом российский нападающий написал в своем официальном аккаунте в инстаграме.
В минувшем сезоне-2017/18 «столичные» завоевали Кубок Стэнли, в финальном противостоянии переиграв «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:1.
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