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Сборные Бразилии и Бельгии встретятся в четвертьфинале ЧМ-2018

Сборные Бразилии и Бельгии стали участниками 1/4 финала чемпионата мира по футболу — 2018 по итогам встреч с командами Мексики и Японии соответственно, сообщает «Лента.ру».



Матч Бразилия — Мексика состоялся 2 июля в Самаре и завершилась со счетом 2:0 в пользу бразильцев. Счет на 51-й минуте встречи открыл нападающий Бразилии Неймар. На 88-й минуте преимущество команды увеличил форвард Роберто Фирмино.



Сборная Бельгии одержала победу над командой Японии со счетом 3:2 в пользу бельгийцев. Счет на 48-й минуте встречи открыл полузащитник Японии Генки Харагути. На 52-й минуте преимущество увеличил хавбек Такаси Инуи. На 70-й минуте бельгийский защитник Ян Вертонген сократил отставание европейской команды. Счет на 75-й минуте встречи сравнял полузащитник Маруан Феллайни. Победу сборной Бельгии принес хавбек Насер Шадли, забивший на 94-й минуте.

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