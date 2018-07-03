Дайджест
Испытания дальнобойной ракеты для С-400 признаны успешными
3 июль 2018 (10:03)
В России на полигоне Капустин Яр успешно закончились испытания дальнобойной ракеты 40Н6 для зенитной ракетной системы С-400, сообщает ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Межведомственная комиссия признала их [испытания] успешными, подписан соответствующий акт», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что ракета может быть принята на вооружение до конца лета.
С-400 — зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.
«Межведомственная комиссия признала их [испытания] успешными, подписан соответствующий акт», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что ракета может быть принята на вооружение до конца лета.
С-400 — зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.
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