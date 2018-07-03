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ММК стал победителем конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности»

УрБК, Магнитогорск, 03.07.2018. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) стал победителем XV отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности». ОБ этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



Всего в конкурсе приняло участие 61 предприятие горно-металлургического комплекса. ПАО «ММК» второй год подряд входит в число победителей в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение».



Инвестиции ММК в охрану окружающей среды в прошлом году превысили 4 млрд руб. Компания реализовала сразу несколько крупных экологических проектов: реконструкцию сероулавливающих установок аглоцеха, реконструкцию газоочистной установки двухванного сталеплавильного агрегата в электросталеплавильном цехе, а также строительство систем аспирации литейных дворов доменных печей №9 и №10. В 2018 году вложения компании в экологию запланированы на уровне 5,5 млрд руб. Всего же до 2025 года ММК направит на природоохранную деятельность свыше 38 млрд руб.



«Немало внимания на ММК уделяется и вопросам ресурсосбережения и энергоэффективности. В частности, активно ведется переработка металлургических шлаков, что позволяет сократить потребление покупного железорудного сырья и увеличить долю вторичных материальных ресурсов в шихте агломерационного производства. Только в 2017 году на специализированных установках переработано 11,4 млн т металлургических шлаков, из которых 5,6 млн т — отвальные шлаки. В настоящий момент завершается строительство линии по обогащению железосодержащих хвостов шламохранилища №2», — говорится в сообщении.



Итоги XV отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности — 2018» подведены правлением Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России и исполкомом Центрального совета Горно-металлургического профсоюза России (по согласованию с Департаментом металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли РФ). Награждение победителей проходило в Государственном геологическом музее им. В.И. Вернадского.



В число лауреатов нынешнего конкурса вошла еще одна компания Группы ММК — Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»: он стал одним из победителей в номинации «Развитие персонала». Финалисты отраслевого конкурса рекомендованы для участия в конкурсе на соискание звания «Российская организация высокой социальной эффективности», проводимом правительством Российской Федерации.

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