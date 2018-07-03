Новости дня

Фан-зона Екатеринбурга заняла пятое место по посещаемости

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2018. Екатеринбург вошел в топ-5 городов-организаторов ЧМ-2018 по посещаемости фан-зоны, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.



Всего фан-зоны в городах-организаторах мундиаля уже посетили более 5 млн болельщиков. Аналитики составили рейтинг по данным максимальной дневной посещаемости площадок FIFA Fan Fest с 14 июня по 2 июля 2018 года.



Самые популярные площадки находятся в Москве (111 тыс. посетителей/день), Санкт-Петербурге (75 тыс./день), Ростове-на-Дону (67 тыс./день), Казани (56 тыс./день), Екатеринбурге (50 тыс./день), Волгограде (50 тыс./день), Саранске (40 тыс./день), Калининграде (38 тыс./день), Самаре (29 тыс./день), Нижнем Новгороде (26 тыс./день) и Сочи (25 тыс./день).



В Екатеринбурге фан-зона болельщиков ЧМ-2018 расположена в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО). В день матча России и Египта 19 июня фан-зону в ЦПКиО в Екатеринбурге посетили 50 тыс. человек.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: