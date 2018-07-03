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ВТО получила уведомление РФ о начале консультаций по пошлинам США
3 июль 2018 (09:04)
УрБК, Москва, 03.07.2018. Всемирная торговая организация (ВТО) получила от России уведомление о начале консультаций относительно пошлин США на импорт стальной и алюминиевой продукции. Об этом сообщает «Прайм».
«Россия запросила консультации по спору в ВТО с США касательно их пошлин на определенную импортируемую стальную и алюминиевую продукцию», — говорится в сообщении. Эти консультации формально открывают спор в ВТО по данному вопросу между сторонами.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в конце июня сообщил, что Россия подала иск во Всемирную торговую организацию для обжалования дополнительных пошлин США на сталь и алюминий.
Запрос на консультации позволяет сторонам договориться о решении вопроса в течение 60 дней. Если за этот срок прийти к согласию не удастся, заявитель может попросить созвать панель арбитров ВТО, которые далее будут рассматривать этот спор.
Россия заявляет, что пошлины, введенные Соединенными Штатами в размере 25% на стальную и 10% на алюминиевую продукцию, идут вразрез, в частности, с нормами Генерального соглашения по тарифам и торговле (GATT) ВТО.
Это уже седьмой спор, инициированный в ВТО с США по этим пошлинам. Ранее свои запросы на консультации подали Китай, Индия, ЕС, Канада, Мексика и Норвегия.
«Россия запросила консультации по спору в ВТО с США касательно их пошлин на определенную импортируемую стальную и алюминиевую продукцию», — говорится в сообщении. Эти консультации формально открывают спор в ВТО по данному вопросу между сторонами.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в конце июня сообщил, что Россия подала иск во Всемирную торговую организацию для обжалования дополнительных пошлин США на сталь и алюминий.
Запрос на консультации позволяет сторонам договориться о решении вопроса в течение 60 дней. Если за этот срок прийти к согласию не удастся, заявитель может попросить созвать панель арбитров ВТО, которые далее будут рассматривать этот спор.
Россия заявляет, что пошлины, введенные Соединенными Штатами в размере 25% на стальную и 10% на алюминиевую продукцию, идут вразрез, в частности, с нормами Генерального соглашения по тарифам и торговле (GATT) ВТО.
Это уже седьмой спор, инициированный в ВТО с США по этим пошлинам. Ранее свои запросы на консультации подали Китай, Индия, ЕС, Канада, Мексика и Норвегия.
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