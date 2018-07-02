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ЦБ РФ допускает банкротство «Открытие холдинга» в случае непогашения долга в размере 335 млрд рублей

УрБК, Москва, 02.07.2018. ЦБ РФ допускает запуск процедуры банкротства «Открытие холдинга», если тот не погасит задолженность перед банками группы «Открытие», составляющую 335 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зампреда ЦБ Василия Поздышева.



«Банки группы ФК «Открытие» намерены взыскивать с «Открытие холдинга» всю сумму задолженности — это 335 млрд руб. Мы очень рассчитываем, что холдинг раскроет те объекты инвестиций, в которые пошли эти средства, и вернет деньги либо активы. Если он не будет в состоянии вернуть эти средства, тогда, скорее всего, будет инициирована процедура банкротства», — пояснил В. Поздышев.



Напомним, о санации ФК «Открытие» ЦБ объявил в августе 2017 года. Весной 2018 года регулятор выразил намерение подать в правоохранительные органы заявления в отношении бывших бенефициаров санируемых банков, не уточняя конкретные имена. 29 июня ЦБ решил дополнительно предоставить «Открытию» финансовую помощь в размере 217 млрд руб.

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