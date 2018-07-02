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В Екатеринбурге на неделю закроют для движения транспорта участок улицы Кобозева

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. В Екатеринбурге с 3 июля по 9 июля 2018 года будет закрыто движение транспорта на участке улицы Кобозева от дома №112 до улицы Даурской. Об этом сообщается на официальном сайте уральской столицы.



Ограничения связаны с проведением МУП «Водоканал» на этой неделе комплекса аварийно-восстановительных работ на сетях хозяйственно-бытовой канализации.



Автомобилистам в течение недели рекомендуют объезжать место проведения работ на улице Кобозева по соседним улицам — Ползунова, Войкова и Даурской.



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