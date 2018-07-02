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«Мир» вашему пакету
2 июль 2018 (16:02)
Традиционно в России с середины года вступает в силу значительное число поправок в законодательство. В этом году самыми ожидаемыми изменениями становятся «пакет Яровой», закон о национальной платежной системе, который обязывает перевести выплаты сотрудникам бюджетных организаций на карты «Мир», и введение электронной ветеринарной сертификации. Также с 1 июля 2018 года в России выросли акцизы на табачную продукцию, тарифы на ЖКХ и услуги связи.
Хранение данных
С 1 июля 2018 года вступил в силу пакет антитеррористических поправок в законодательство, которые разработали депутат Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров. В числе прочего указанные поправки обязывают операторов связи в течение трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звука и видео. Самый «тяжелый» контент — содержание сообщений, изображения, звуки и видеоинформацию — операторов обязали хранить шесть месяцев. Всю эту информацию также необходимо будет предоставлять по запросу спецслужб.
В течение двух лет после принятия закона россиян пугали ростом цен на услуги связи из-за его требований. Но как выяснил УрБК, с 1 июля 2018 года закон будет работать лишь на бумаге, а не в реальности. Повышение тарифов многих операторов, в свою очередь, связано с инфляцией.
Навязанный «Мир»
С июля 2018 года все выплаты сотрудникам бюджетных организаций будут перечисляться на карты национальной платежной системы «Мир». В первоначальной версии законопроекта предлагалось обязать банки осуществлять операции по переводам зарплат работникам бюджетной сферы и социальных выплат через «Мир» с 1 января 2018 года. Однако банки попросили отсрочку, заявив о неготовности к масштабному переоформлению счетов в короткие сроки.
На практике некоторые банки предпочли перейти на «Мир» заранее — с июня 2018 года. В результате деньги граждан, которые не успели получить карту в отделениях и подписать заявление о переводе, «зависли», и их приходится получать через кассы.
«Меркурий» захватил рынок
С 1 июля 2018 года все участники товарного рынка — производители, переработчики, склады, торговые точки, импортеры молочной и мясной продукции — не могут ее перемещать без оформления в специальной государственной информационной системе «Меркурий». Компании, которые не успели настроить работу в системе, теперь не смогут продавать свою продукцию.
Пока сложно спрогнозировать, как введение ЭВС повлияет на розничную стоимость молочной и мясной продукции. Производители утверждают, что это не спровоцирует повышения цен с их стороны, но конечное слово в этом вопросе остается за розничными сетями.
Онлайн-кассы ушли в общепит
Этим летом вступает в силу второй этап реформы контрольно-кассовой техники (ККТ). С 1 июля на онлайн-кассы обязаны перейти малая торговля и общепит. На третьем этапе, через год ― все работы и услуги. Реформа до сих пор вызывает критику со стороны бизнес-сообщества.
По словам участников рынка, затраты на новое оборудование увеличат накладные расходы предпринимателей. Из-за этого часть бизнеса будет вынуждена увеличить цены, а оставшиеся могут уйти в «тень».
Тарифы и акцизы
Кроме того, с 1 июля традиционно выросли тарифы на услуги ЖКХ. По данным правительства РФ, в среднем тарифы ЖКХ по стране возрастут на 4%.
«Индексы утверждены с учетом среднего роста платы граждан за коммунальные услуги в России с 1 июля 2018 года в размере не более 4%», — сообщается на сайте кабмина.
А вот акцизы на некоторую табачную продукцию в июле вырастут сразу на 10%. В денежном эквиваленте это приведет к удорожанию продукции с 2 тыс. 123 руб. до 2 тыс. 335 руб. за 1 тыс. ед. Если сейчас средняя стоимость пачки составляет около 90 руб., то эта цена увеличится примерно на 5%. В начале года уже выросли акцизы на сигары — с 171 до 188 руб. за штуку.
При этом не будет повышения акцизов на бензин и индексации тарифов в системе «Платон». И в том, и в другом случае правительство РФ отложило повышение до 2019 года.
Хранение данных
С 1 июля 2018 года вступил в силу пакет антитеррористических поправок в законодательство, которые разработали депутат Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров. В числе прочего указанные поправки обязывают операторов связи в течение трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звука и видео. Самый «тяжелый» контент — содержание сообщений, изображения, звуки и видеоинформацию — операторов обязали хранить шесть месяцев. Всю эту информацию также необходимо будет предоставлять по запросу спецслужб.
В течение двух лет после принятия закона россиян пугали ростом цен на услуги связи из-за его требований. Но как выяснил УрБК, с 1 июля 2018 года закон будет работать лишь на бумаге, а не в реальности. Повышение тарифов многих операторов, в свою очередь, связано с инфляцией.
Навязанный «Мир»
С июля 2018 года все выплаты сотрудникам бюджетных организаций будут перечисляться на карты национальной платежной системы «Мир». В первоначальной версии законопроекта предлагалось обязать банки осуществлять операции по переводам зарплат работникам бюджетной сферы и социальных выплат через «Мир» с 1 января 2018 года. Однако банки попросили отсрочку, заявив о неготовности к масштабному переоформлению счетов в короткие сроки.
На практике некоторые банки предпочли перейти на «Мир» заранее — с июня 2018 года. В результате деньги граждан, которые не успели получить карту в отделениях и подписать заявление о переводе, «зависли», и их приходится получать через кассы.
«Меркурий» захватил рынок
С 1 июля 2018 года все участники товарного рынка — производители, переработчики, склады, торговые точки, импортеры молочной и мясной продукции — не могут ее перемещать без оформления в специальной государственной информационной системе «Меркурий». Компании, которые не успели настроить работу в системе, теперь не смогут продавать свою продукцию.
Пока сложно спрогнозировать, как введение ЭВС повлияет на розничную стоимость молочной и мясной продукции. Производители утверждают, что это не спровоцирует повышения цен с их стороны, но конечное слово в этом вопросе остается за розничными сетями.
Онлайн-кассы ушли в общепит
Этим летом вступает в силу второй этап реформы контрольно-кассовой техники (ККТ). С 1 июля на онлайн-кассы обязаны перейти малая торговля и общепит. На третьем этапе, через год ― все работы и услуги. Реформа до сих пор вызывает критику со стороны бизнес-сообщества.
По словам участников рынка, затраты на новое оборудование увеличат накладные расходы предпринимателей. Из-за этого часть бизнеса будет вынуждена увеличить цены, а оставшиеся могут уйти в «тень».
Тарифы и акцизы
Кроме того, с 1 июля традиционно выросли тарифы на услуги ЖКХ. По данным правительства РФ, в среднем тарифы ЖКХ по стране возрастут на 4%.
«Индексы утверждены с учетом среднего роста платы граждан за коммунальные услуги в России с 1 июля 2018 года в размере не более 4%», — сообщается на сайте кабмина.
А вот акцизы на некоторую табачную продукцию в июле вырастут сразу на 10%. В денежном эквиваленте это приведет к удорожанию продукции с 2 тыс. 123 руб. до 2 тыс. 335 руб. за 1 тыс. ед. Если сейчас средняя стоимость пачки составляет около 90 руб., то эта цена увеличится примерно на 5%. В начале года уже выросли акцизы на сигары — с 171 до 188 руб. за штуку.
При этом не будет повышения акцизов на бензин и индексации тарифов в системе «Платон». И в том, и в другом случае правительство РФ отложило повышение до 2019 года.
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