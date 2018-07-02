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МЧС России продлило проверку торгово-развлекательных центров до 30 июля

УрБК, Москва, 02.07.2018. МЧС России продлило проверку торгово-развлекательных центров до 30 июля 2018 года, сообщает РИА «Новости».



По оценке ведомства, каждый шестой подобный объект в стране эксплуатируется с нарушениями в работе автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.



Напомним, МЧС проводило проверку торгово-развлекательных центров по всей стране после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, в котором погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.



К началу мая 2018 года в результате массовых проверок МЧС торгово-развлекательных центров были закрыты почти треть объектов.

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