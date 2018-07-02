Дайджест

В Хельсинки заметили правительственные самолеты США

2 июль 2018 (15:38)

В аэропорту Хельсинки-Вантаа замечены два лайнера с надписью United States of America, которые могут принадлежать правительству США, сообщает ТАСС со ссылкой на финские СМИ.

Самолеты замечены за две недели до встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в столице Финляндии.

В полиции изданию не смогли подтвердить, имеют ли борты отношение к готовящемуся саммиту.

«У меня нет никакой информации по этому поводу», — сказал представитель полиции газете.

Комментировать прибытие самолетов в Хельсинки отказалось и посольство США в Финляндии.

Вместе с тем, как сообщает Ilta-Sanomat, организации, ответственные за передвижение и безопасность лидеров двух стран, уже приступили к созданию условий для проведения встречи. В частности, с финской стороны над этим работают полиция и администрация Хельсинки.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: