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В Хельсинки заметили правительственные самолеты США

В аэропорту Хельсинки-Вантаа замечены два лайнера с надписью United States of America, которые могут принадлежать правительству США, сообщает ТАСС со ссылкой на финские СМИ.



Самолеты замечены за две недели до встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в столице Финляндии.



В полиции изданию не смогли подтвердить, имеют ли борты отношение к готовящемуся саммиту.



«У меня нет никакой информации по этому поводу», — сказал представитель полиции газете.



Комментировать прибытие самолетов в Хельсинки отказалось и посольство США в Финляндии.



Вместе с тем, как сообщает Ilta-Sanomat, организации, ответственные за передвижение и безопасность лидеров двух стран, уже приступили к созданию условий для проведения встречи. В частности, с финской стороны над этим работают полиция и администрация Хельсинки.

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