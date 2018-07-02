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Актриса «Игры престолов» предупредила о самой кровавой развязке в сериале

Финальная часть «Игры престолов» должна стать самой кровавой за всю историю сериала, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление британской актрисы Софи Тернер.



«Это же «Игра престолов». Она станет еще кровавее, там будет больше смертей, она будет эмоциональнее и напряженнее всех предыдущих частей», — призналась Тернер.



Актриса добавила, что обрадовалась тому, как завершается история ее персонажа, Сансы Старк.



«Я всегда чувствовала, что она учится и приспосабливается. И в какой-то момент это должно было превратить ее в воительницу. Я была крайне довольна, когда это произошло, и я очень рада тому, как развернулась ее сюжетная линия», — поведала Тернер.



В июне актер Николай Костер-Вальдау, сыгравший в сериале Джейме Ланнистера, высказался о фанатской теории о концовке «Игры престолов», согласно которой его персонаж убивает свою сестру Серсею. Артист засомневался, что напряжение между героями может вырасти в открытое противостояние, как предполагали поклонники.



«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний показанный эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. Премьера восьмой, финальной части запланирована на весну 2019 года.

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