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Google Maps сделал подпись к Крымскому мосту на украинском языке

Сервис Google Maps сделал на своих картах подпись к Крымскому мосту на украинском языке, сообщает «Газета.Ru».



На это уже отреагировал глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, сложившаяся ситуация является «смешной».



«Возможно, таким странным образом уважаемая компания пытается совместить реальность с «генеральной линией партии», — заметил Аксенов.



Он добавил, что в этой ситуации компании можно только посочувствовать.



Отмечается, что в Google Maps Крымский мост появился спустя сутки после его официального открытия.

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