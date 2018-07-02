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Официальный курс доллара США вырос на 38 коп., евро — на 9 коп.

УрБК, Москва, 02.07.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 июля 2018 года. Курс долл. США вырос на 38,29 коп., до 63,14 руб., евро — на 47,69 коп., до 73,47 руб.

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