Дайджест
Лидер КНДР приехал инспектировать войска на Lada Priora
2 июль 2018 (15:29)
Лидера КНДР Ким Чен Ына заметили в автомобиле Lada Priora во время инспекционной поездки в воинскую часть, сообщает портал motor.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.
На снимках, предоставленных иностранными изданиями, видно, что Ким Чен Ын сидит на заднем сиденье старого седана темно-зеленого цвета. Как часто машина используется для деловых поездок северокорейского лидера, не сообщается.
В мае появилась информация о том, что «АвтоВАЗ» прекратит производство семейства Lada Priora в июле текущего года. Одновременно с этим, с конвейера снимут Kalina и Granta, на смену которым придут обновленные автомобили с X-дизайном.
Весной президент Намибии Хаге Готтфрид Гейнгоб во время празднования Дня независимости страны продемонстрировал церемониальный кабриолет, построенный на базе UAZ Patriot. Министерство обороны африканской страны стало первым покупателем особой машины.
На снимках, предоставленных иностранными изданиями, видно, что Ким Чен Ын сидит на заднем сиденье старого седана темно-зеленого цвета. Как часто машина используется для деловых поездок северокорейского лидера, не сообщается.
В мае появилась информация о том, что «АвтоВАЗ» прекратит производство семейства Lada Priora в июле текущего года. Одновременно с этим, с конвейера снимут Kalina и Granta, на смену которым придут обновленные автомобили с X-дизайном.
Весной президент Намибии Хаге Готтфрид Гейнгоб во время празднования Дня независимости страны продемонстрировал церемониальный кабриолет, построенный на базе UAZ Patriot. Министерство обороны африканской страны стало первым покупателем особой машины.
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