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Лидер КНДР приехал инспектировать войска на Lada Priora

Лидера КНДР Ким Чен Ына заметили в автомобиле Lada Priora во время инспекционной поездки в воинскую часть, сообщает портал motor.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.



На снимках, предоставленных иностранными изданиями, видно, что Ким Чен Ын сидит на заднем сиденье старого седана темно-зеленого цвета. Как часто машина используется для деловых поездок северокорейского лидера, не сообщается.



В мае появилась информация о том, что «АвтоВАЗ» прекратит производство семейства Lada Priora в июле текущего года. Одновременно с этим, с конвейера снимут Kalina и Granta, на смену которым придут обновленные автомобили с X-дизайном.



Весной президент Намибии Хаге Готтфрид Гейнгоб во время празднования Дня независимости страны продемонстрировал церемониальный кабриолет, построенный на базе UAZ Patriot. Министерство обороны африканской страны стало первым покупателем особой машины.

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