Кризис

С начала 2018 года количество злостных неплательщиков за услуги ЖКХ в РФ выросло на 13,6%

С начала 2018 года количество злостных неплательщиков за коммунальные услуги, информация о которых была передана в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), увеличилось на 13,6%, до 27,5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба организации.



Задолженность этих граждан за жилищно-коммунальные услуги на 1 июля составила около 1,35 млрд руб., увеличившись за истекший период 2018 года на 5,5% (на 1 января 2018 года — около 1,28 млрд руб.). При этом средний размер долга немного снизился и находится на уровне 46 тыс. руб. В свою очередь, количество источников информации, на постоянной основе передающих в НБКИ данные о неплательщиках, с начала года увеличилось на 22% и достигло 122 предприятий ЖКХ из 43 регионов РФ.



«В последнее время предприятия ЖКХ расширяют спектр инструментов взыскания и передают в НБКИ информацию не только по крупным долгам за ЖКУ, но и по менее значительным суммам задолженности. Поэтому средний размер такой задолженности постепенно снижается. Как показывает практика, около половины всех злостных неплательщиков полностью или частично погашают имеющуюся у них задолженность в кратчайшие сроки после того, как узнают о попадании данной информации в их кредитные истории. Во многом это объясняется тем, что это не позволяет данным гражданам претендовать в дальнейшем на кредитные ресурсы банков, МФО, ломбардов и прочих кредиторов», — пояснил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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