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Верховный Суд РФ отменил закон Свердловской области о штрафах за парковку на газонах
2 июль 2018 (15:11)
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. Верховный Суд РФ 29 июня 2018 года рассмотрел апелляционную жалобу губернатора Свердловской области на решение Свердловского облсуда, признавшего недействующей статью №16 регионального закона № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». Соответствующий документ опубликован в картотеке суда.
Напомним, статья предусматривает ответственность за нахождение механических транспортных средств на территориях объектов благоустройства, специально не предназначенных для этих целей, за исключением их нахождения на территориях объектов благоустройства в целях осуществления работ по содержанию этих объектов и их отдельных элементов. За указанные нарушения предусмотрен административный штраф: для граждан в размере 3-5 тыс. руб.; для должностных лиц — 5-40 тыс. руб.; для юридических лиц — 150-500 тыс. руб.
Между тем в судебной инстанции указанную статью признали противоречащей федеральному законодательству и потребовали ее отмены.
Рассмотрев представленные материалы, Верховный Суд поддержал позицию Свердловского облсуда и оставил его решение без изменения.
Напомним, статья предусматривает ответственность за нахождение механических транспортных средств на территориях объектов благоустройства, специально не предназначенных для этих целей, за исключением их нахождения на территориях объектов благоустройства в целях осуществления работ по содержанию этих объектов и их отдельных элементов. За указанные нарушения предусмотрен административный штраф: для граждан в размере 3-5 тыс. руб.; для должностных лиц — 5-40 тыс. руб.; для юридических лиц — 150-500 тыс. руб.
Между тем в судебной инстанции указанную статью признали противоречащей федеральному законодательству и потребовали ее отмены.
Рассмотрев представленные материалы, Верховный Суд поддержал позицию Свердловского облсуда и оставил его решение без изменения.
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