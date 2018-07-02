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Верховный Суд РФ отменил закон Свердловской области о штрафах за парковку на газонах

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. Верховный Суд РФ 29 июня 2018 года рассмотрел апелляционную жалобу губернатора Свердловской области на решение Свердловского облсуда, признавшего недействующей статью №16 регионального закона № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». Соответствующий документ опубликован в картотеке суда.



Напомним, статья предусматривает ответственность за нахождение механических транспортных средств на территориях объектов благоустройства, специально не предназначенных для этих целей, за исключением их нахождения на территориях объектов благоустройства в целях осуществления работ по содержанию этих объектов и их отдельных элементов. За указанные нарушения предусмотрен административный штраф: для граждан в размере 3-5 тыс. руб.; для должностных лиц — 5-40 тыс. руб.; для юридических лиц — 150-500 тыс. руб.



Между тем в судебной инстанции указанную статью признали противоречащей федеральному законодательству и потребовали ее отмены.



Рассмотрев представленные материалы, Верховный Суд поддержал позицию Свердловского облсуда и оставил его решение без изменения.

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