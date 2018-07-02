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Суд рассмотрит иск о банкротстве Богословского кирпичного завода в Краснотурьинске

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Богословский кирпичный завод» (г. Краснотурьинск) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 29 июня 2018 года. Заявителем по делу выступает ООО «Транском», сумма исковых требований составляет 516 тыс. руб.



Богословский кирпичный завод мощностью 50 млн шт. кирпича в год производит продукцию по технологии испанской фирмы Algemag. Предприятие является одной из двух действующих в Свердловской области площадок по производству кирпича. Согласно открытым данным, 100% акций завода принадлежит компании W.I.C.F. Limited, зарегистрированной на Кипре.

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