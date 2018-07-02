Новости дня

Суд признал банкротом предприятие «Транссервис» в Серове

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ЗАО «Транссервис» (г. Серов) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Предприятие зарегистрировано в 2003 году. Основным видом деятельности является вспомогательная деятельность, связанная с перевозками.



С иском о банкротстве ЗАО «Транссервис» в октябре 2017 года обратилось в суд ПАО «Сбербанк России». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 70 млн 495 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно. В ходе процедуры наблюдения временный управляющий должника сделал вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ЗАО «Транссервис» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: