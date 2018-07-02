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УФНС России по Свердловской области начинает рассылку уведомлений по имущественным налогам

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. Налоговые органы Свердловской области закончили расчет имущественных налогов для граждан: земельного, транспортного налогов и налога на имущество физических лиц за 2017 год, и в первой половине июля начнется печать и рассылка документов по почте.



В этом году жители Свердловской области получат почтовые отправления с налоговыми уведомлениями из Уфы, сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.



«С этого же периода начнется выгрузка уведомлений для пользователей Личного кабинета налогоплательщика. Обращаем внимание, что с 2018 года пользователи Личного кабинета физических лиц не будут получать документы по почте, если они не направили соответствующее уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе», — говорится в сообщении.



Работа по рассылке и выгрузке уведомлений будет проводиться в течение ближайших трех месяцев.



Срок уплаты имущественных налогов гражданами истекает 3 декабря 2018 года.

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