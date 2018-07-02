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Суд признал банкротом компанию «Вариант-Инвест» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал АО «Вариант-Инвест» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Согласно открытым данным, предприятие действует с 2001 года. Основным видом деятельности являются капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний.



С иском о банкротстве АО «Вариант-Инвест» в октябре 2017 года обратилось в суд ООО «Стройопт». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 781 млн 168 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении АО «Вариант-Инвест» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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