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После завершения игр ЧМ-2018 в Екатеринбурге цены на длительную аренду жилья выросли почти на треть

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. Средние цены на длительную аренду квартир в Екатеринбурге с мая по июнь выросли на 30% — с 18,5 тыс. руб. до 24,1 тыс. руб. за средний объект. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-сервиса по подбору недвижимости N1.RU.



Лидерами по росту цен стали микрорайоны ВИЗ, Парковый и Центр, где стоимость ежемесячной аренды поднялась также на 30%. Доля арендных квартир больше всего увеличилась на ВИЗе, Автовокзале и в Центре. При этом по всем районам города больше всего для аренды прибавилось дорогих «трешек» — 7,5%.



Число квартир для долгосрочной аренды в базе N1.RU за два месяца выросло на 35% — с 2 291 до 3 072 объектов. Еще одним отличием начала этого лета от прошлого стало появление экстра-дорогих квартир. В частности, в прошлом году самая дорогая квартира для аренды сдавалась за 200 тыс. руб. в месяц, а сейчас за самую дорогую просят 350 тыс. руб. ежемесячно. Этот фактор также повлиял на рост средних арендных ставок в центральной части города.



«Владельцы квартир, сдающие их в аренду, конечно же, по максимуму использовали шанс сдать свое жилье гостям Чемпионата мира по футболу. Даже жилье, которое раньше сдавали долгосрочно, во время чемпионата вышло в сегмент краткосрочной аренды, поэтому после завершения игр мы видим рост предложений и цен. Кроме того, сейчас начинается сезон аренды студентами, когда цены растут», — комментирует руководитель проекта N1.RU Оксана Сидлецкая.



Средняя цена объекта для аренды в целом по рынку (с учетом резкого скачка цен и числа предложений за последние пару месяцев) за год выросла на 13,6%, а за полгода — на 23%.

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