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В Свердловской области в частных охранных фирмах выявили более 480 нарушений трудового законодательства
2 июль 2018 (11:51)
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. Прокуратура Свердловской области выявила 482 нарушения трудового законодательства в деятельности частных охранных организаций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Наиболее распространенными нарушениями являются: невыполнение обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны труда работников, несоблюдение порядка и сроков выплаты заработной платы, неисполнение нормативных требований к оформлению трудовых договоров с работниками.
Так, факты нарушения требований охраны труда обнаружены 25 прокурорами. Зачастую работодателями не проводилась специальная оценка условий труда работников, в организациях отсутствовали специалисты по охране труда, медицинские обследования работников в установленные сроки не проводились, граждане допускались к работе без обучения по охране труда.
Все вышеуказанные виды нарушений обнаружены, в частности, прокуратурой Октябрьского района Екатеринбурга при проверке пяти охранных организаций. В отношении их руководителей возбуждены административные дела по частям 1, 2, 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда», внесены представления.
Прокуратурой Верх-Исетского района уральской столицы вскрыты факты непроведения медицинских освидетельствований работников в каждой из десяти проверенных охранных организаций. Также в четырех компаниях установлены случаи выплаты заработной платы в размере меньше МРОТ. В отношении ответственных должностных лиц возбуждены административные дела, руководителям внесены представления.
Прокуратурой Железнодорожного района Екатеринбурга установлено, что ООО ЧОО «СБ-Магистраль» трудовые договоры с работниками не заключались, заработная плата в срок не выплачена. В этой связи подготовлено 10 исковых заявлений в суд об установлении факта трудовых отношений и взыскании сумм оплаты труда.
Работодатели ООО ЧОП «АНБ» и ООО ЧОП «Рысь» неправомерно предусмотрели такие виды взысканий для работников, как снижение оклада и лишение ежемесячной премии. В связи с этим Богдановичской городской прокуратурой и прокуратурой Новолялинского района принесены протесты на локальные нормативные акты работодателей.
Всего в целях их устранения нарушений законодательства принесен 41 протест, в суд направлен 21 иск, внесено 83 представления, возбуждено 77 административных дел.
Наиболее распространенными нарушениями являются: невыполнение обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны труда работников, несоблюдение порядка и сроков выплаты заработной платы, неисполнение нормативных требований к оформлению трудовых договоров с работниками.
Так, факты нарушения требований охраны труда обнаружены 25 прокурорами. Зачастую работодателями не проводилась специальная оценка условий труда работников, в организациях отсутствовали специалисты по охране труда, медицинские обследования работников в установленные сроки не проводились, граждане допускались к работе без обучения по охране труда.
Все вышеуказанные виды нарушений обнаружены, в частности, прокуратурой Октябрьского района Екатеринбурга при проверке пяти охранных организаций. В отношении их руководителей возбуждены административные дела по частям 1, 2, 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда», внесены представления.
Прокуратурой Верх-Исетского района уральской столицы вскрыты факты непроведения медицинских освидетельствований работников в каждой из десяти проверенных охранных организаций. Также в четырех компаниях установлены случаи выплаты заработной платы в размере меньше МРОТ. В отношении ответственных должностных лиц возбуждены административные дела, руководителям внесены представления.
Прокуратурой Железнодорожного района Екатеринбурга установлено, что ООО ЧОО «СБ-Магистраль» трудовые договоры с работниками не заключались, заработная плата в срок не выплачена. В этой связи подготовлено 10 исковых заявлений в суд об установлении факта трудовых отношений и взыскании сумм оплаты труда.
Работодатели ООО ЧОП «АНБ» и ООО ЧОП «Рысь» неправомерно предусмотрели такие виды взысканий для работников, как снижение оклада и лишение ежемесячной премии. В связи с этим Богдановичской городской прокуратурой и прокуратурой Новолялинского района принесены протесты на локальные нормативные акты работодателей.
Всего в целях их устранения нарушений законодательства принесен 41 протест, в суд направлен 21 иск, внесено 83 представления, возбуждено 77 административных дел.
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