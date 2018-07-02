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В России запустили систему оформления электронных ПТС на автомобили
2 июль 2018 (10:54)
УрБК, Москва, 02.07.2018. С июля 2018 года в России начинает работу в тестовом режиме система оформления электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС). Окончательный переход на электронные ПТС должен произойти к 1 ноября 2019 года, сообщает АО «Электронный паспорт».
«Система электронных паспортов в Российской Федерации, как и планировалось ранее, начнет работу с июля 2018 года. Однако участники системы будут включаться в процесс постепенно. Первыми начнут оформление ЭПТС крупнейшие изготовители транспортных средств. При этом часть производителей начнет оформление ЭПТС на производимые ими автомобили уже в июле этого года, другие позднее. Планируется, что автопроизводители, работающие на российском рынке, в зависимости от их готовности, будут осуществлять единовременный или постепенный переход на электронные паспорта транспортных средств в самостоятельно выбранный ими момент вплоть до 1 ноября 2019 года», — говорится в сообщении.
Таким образом, в июле 2018 года перемены не коснутся одномоментно всех автовладельцев и не изменят привычную логику их поведения. Первое время большая часть автомобилей по-прежнему будет продаваться с бумажными ПТС. А в случае покупки автомобиля с ЭПТС покупателям не придется получать электронный паспорт самостоятельно, так как на приобретенный автомобиль он уже будет оформлен.
После покупки процедура страхования и регистрации автомобиля с ЭПТС будет происходить в том же порядке, что и сейчас. К настоящему времени Российский союз автостраховщиков (РСА) и АО «Электронный паспорт» согласовали механизм оформления полисов ОСАГО на автомобили с электронным ПТС.
Автовладельцы, имеющие автомобили с действующими бумажными ПТС, смогут продолжать ими пользоваться. Обязательного обмена бумажного ПТС на электронный паспорт не предусмотрено. Хождение паспортов, выданных ранее, не будет ограничено сроками.
«Система электронных паспортов в Российской Федерации, как и планировалось ранее, начнет работу с июля 2018 года. Однако участники системы будут включаться в процесс постепенно. Первыми начнут оформление ЭПТС крупнейшие изготовители транспортных средств. При этом часть производителей начнет оформление ЭПТС на производимые ими автомобили уже в июле этого года, другие позднее. Планируется, что автопроизводители, работающие на российском рынке, в зависимости от их готовности, будут осуществлять единовременный или постепенный переход на электронные паспорта транспортных средств в самостоятельно выбранный ими момент вплоть до 1 ноября 2019 года», — говорится в сообщении.
Таким образом, в июле 2018 года перемены не коснутся одномоментно всех автовладельцев и не изменят привычную логику их поведения. Первое время большая часть автомобилей по-прежнему будет продаваться с бумажными ПТС. А в случае покупки автомобиля с ЭПТС покупателям не придется получать электронный паспорт самостоятельно, так как на приобретенный автомобиль он уже будет оформлен.
После покупки процедура страхования и регистрации автомобиля с ЭПТС будет происходить в том же порядке, что и сейчас. К настоящему времени Российский союз автостраховщиков (РСА) и АО «Электронный паспорт» согласовали механизм оформления полисов ОСАГО на автомобили с электронным ПТС.
Автовладельцы, имеющие автомобили с действующими бумажными ПТС, смогут продолжать ими пользоваться. Обязательного обмена бумажного ПТС на электронный паспорт не предусмотрено. Хождение паспортов, выданных ранее, не будет ограничено сроками.
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