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В Екатеринбурге из-за ремонта оборудования ЕТК без горячей воды остались 75 домов
2 июль 2018 (10:29)
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. Сегодня, 2 июля 2018 года, в Екатеринбурге из-за ремонта оборудования АО «ЕТК» без горячего водоснабжения останутся 75 домов.
Как сообщает пресс-служба УК «Стандарт», горячую воду отключат в домах на улицах Амундсена, Бардина, Волгоградская, Громова, Дениса Уральского, Онуфриева, Решетникова и Чкалова. Полный список можно посмотреть на сайте УК. Ограничение продлится с 09.00 и до завершения работ.
Кроме того, из-за ремонта на сетях АО «ЕЭСК» с 09.00 до 20.00 будет прекращена подача электроэнергии в четырех домах по адресам: улица Шейнкмана, 128, 130, 132, 134.
Как сообщает пресс-служба УК «Стандарт», горячую воду отключат в домах на улицах Амундсена, Бардина, Волгоградская, Громова, Дениса Уральского, Онуфриева, Решетникова и Чкалова. Полный список можно посмотреть на сайте УК. Ограничение продлится с 09.00 и до завершения работ.
Кроме того, из-за ремонта на сетях АО «ЕЭСК» с 09.00 до 20.00 будет прекращена подача электроэнергии в четырех домах по адресам: улица Шейнкмана, 128, 130, 132, 134.
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