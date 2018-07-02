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В России вступили в силу ограничения для неэкологичного транспорта
2 июль 2018 (09:28)
УрБК, Москва, 02.07.2018. С 1 июля 2018 года вступили в силу поправки в правила дорожного движения (ПДД), которые усиливают ограничения на въезд неэкологичного транспорта.
Как пишет «Коммерсантъ», в частности, нововведения коснутся владельцев автомобилей с двигателями класса «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2».
Для этого будут введены новый знак «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств» и информационная табличка «Экологический класс транспортного средства», которую будут устанавливать вместе с ограничивающими движения знаками.
Планируется, что нововведения могут действовать в районах с неблагоприятной экологической обстановкой. За исполнением закона будут следить инспекторы и дорожные камеры. Однако пока знаки на дорогах не появятся, потому что требования и правила применения указателей еще не внесены в ГОСТ.
Как пишет «Коммерсантъ», в частности, нововведения коснутся владельцев автомобилей с двигателями класса «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2».
Для этого будут введены новый знак «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств» и информационная табличка «Экологический класс транспортного средства», которую будут устанавливать вместе с ограничивающими движения знаками.
Планируется, что нововведения могут действовать в районах с неблагоприятной экологической обстановкой. За исполнением закона будут следить инспекторы и дорожные камеры. Однако пока знаки на дорогах не появятся, потому что требования и правила применения указателей еще не внесены в ГОСТ.
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