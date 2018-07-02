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Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности на Среднем Урале из-за жары

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. Из-за жаркой погоды синоптики выпустили предупреждение о высокой пожарной опасности на Урале.



«2-4 июля местами в Пермском крае и Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса в Пермском крае по шкале Нестерова, в Свердловской области по региональной шкале)», ― говорится в сообщении на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



Также сегодня, 2 июля, в Челябинской и Курганской областях сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по шкале Нестерова); на юге Челябинской области — чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале и шкале Нестерова).



Кроме того, до вечера 3 июля на территории Свердловской области действует предупреждение о смоге из-за безветренной погоды.

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