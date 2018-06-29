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Возбуждено уголовное дело по факту хищения у МУП «Алапаевский горводоканал» более 1,3 млн рублей
29 июнь 2018 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2018. Возбуждено уголовное дело по факту хищения у МУП «Алапаевский горводоканал» более 1,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«Установлено, что один из руководителей муниципального предприятия в период с января по декабрь 2015 года, используя свое служебное положение, вопреки интересам предприятия, присвоил вверенные ему денежные средства в размере свыше 1,3 млн рублей. В частности, он дал бухгалтерии устные указания о неправомерном начислении себе ежемесячных выплат стимулирующего характера, премий и вознаграждений, которые израсходовал в личных целях», — говорится в сообщении.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 4 статьи. 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере».
«Установлено, что один из руководителей муниципального предприятия в период с января по декабрь 2015 года, используя свое служебное положение, вопреки интересам предприятия, присвоил вверенные ему денежные средства в размере свыше 1,3 млн рублей. В частности, он дал бухгалтерии устные указания о неправомерном начислении себе ежемесячных выплат стимулирующего характера, премий и вознаграждений, которые израсходовал в личных целях», — говорится в сообщении.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 4 статьи. 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере».
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