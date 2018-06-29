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Администрация Нижней Туры задолжала малому бизнесу более 1 млн рублей по исполненным контрактам
29 июнь 2018 (17:51)
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2018. Прокуратура выявила нарушения федерального законодательства в администрации Нижнетуринского городского округа, касающиеся своевременной оплаты обязательств по исполненным государственным и муниципальным контрактам.
Как сообщает прокуратура Свердловской области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что между комитетом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнетуринского ГО и ООО «Город 2000» заключены муниципальные контракты на выполнение работ по содержанию объектов внешнего благоустройства Нижней Туры. Обязательства по контрактам компанией «Город 2000» исполнены в полном объеме и в установленный срок, однако заказчик работы на сумму свыше 1 млн руб. не оплатил.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура города внесла представление главе администрации Нижнетуринского городского округа, по результатам рассмотрения которого виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
По требованию прокуратуры города комитетом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнетуринского ГО задолженность перед ООО «Город 2000» погашена в полном объеме.
Как сообщает прокуратура Свердловской области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что между комитетом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнетуринского ГО и ООО «Город 2000» заключены муниципальные контракты на выполнение работ по содержанию объектов внешнего благоустройства Нижней Туры. Обязательства по контрактам компанией «Город 2000» исполнены в полном объеме и в установленный срок, однако заказчик работы на сумму свыше 1 млн руб. не оплатил.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура города внесла представление главе администрации Нижнетуринского городского округа, по результатам рассмотрения которого виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
По требованию прокуратуры города комитетом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнетуринского ГО задолженность перед ООО «Город 2000» погашена в полном объеме.
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