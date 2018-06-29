Депутаты одобрили планы развития Академического

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области 29 июня 2018 года провели выездное совещание в Академическом районе Екатеринбурга. В нем приняли участие представители сразу двух комитетов — по бюджету, финансам и налогам, а также по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма. Парламентарии ознакомились с ситуацией в районе, осмотрели ряд действующих и строящихся объектов. В процессе совещания они обсудили перспективы развития территории Академического и поддержали идеи, выдвинутые застройщиком.В ходе осмотра Первой детской поликлиники главный врач Сергей Боярский продемонстрировал депутатам возможности медучреждения: удобные кабинеты, оснащенные самым современным оборудованием, лабораторию, дневной стационар, а также работу электронной очереди и регистратуры. По его словам, сегодня востребованность поликлиники настолько велика, что она уже обслуживает 18 тыс. пациентов от рождения до 17 лет. Учитывая динамику развития Академического, расширение необходимо медучреждению в самое ближайшее время.Также перед совещанием парламентская делегация побывала на территории строящегося Преображенского парка. Генеральный директор «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин рассказал гостям о возможностях и потребностях развития в районе спортивной инфраструктуры, в частности, о планах по возведению училища олимпийского резерва и крытой ледовой арены. Кроме того, депутаты узнали о перспективах жилой застройки и увидели будущую транспортную магистраль — проспект Академика Сахарова.«Проспект Сахарова включает в себя 2,5 тыс. кв. м. Такие проспекты внутри городов практически не строятся: он очень широкий, предполагает шестиполосное движение, удобные тротуары, велодорожки, озеленение и геопластику. Это будет очень здорово», — рассказал Виктор Кривошеин.Однако основным событием визита стало совещание двух комитетов Заксобрания Свердловской области, которое прошло на площадке школы №23. Основными его темами были перспективы развития Академического как проекта комплексного освоения территории и совершенствование частно-государственного партнерства при реализации этого проекта.В ходе своего доклада Виктор Кривошеин подробно рассказал об объектах дорожной, социальной инфраструктуры, которые уже построены в Академическом, а также озвучил дальнейшие планы в данной сфере.«Мы не только строим квадратные метры, но создаем среду, которая включает в себя и социальные объекты. На сегодня у нас есть порядка девяти детских садов и четыре школы, и в ближайшие годы планируем мы возведем четыре детских сада и две школы именно в тех кварталах, которые сейчас строятся. Надеемся, этого будет пока достаточно, чтобы жители комфортно себя чувствовали не только в своих квартирах, но и за их пределами», — пояснил гендиректор «РСГ-Академическое».Председатель комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елена Чечунова по итогам мероприятия отметила, что заниматься всесторонним, гармоничным самого молодого района Екатеринбурга действительно надо. И органы власти уделяют этому большое внимание.«Очень важно, что Академический является успешным примером комплексной застройки территории, пилотным проектом, что позволяет привлекать, в том числе, федеральные ресурсы. Также это успешный пример государственно-частного партнерства, заинтересованности и бизнеса, и власти в развитии района. Мы увидели, что нужно расширять замечательную детскую поликлинику и строить поликлинику для взрослых. Безусловно, депутатский корпус также поддерживает планы по возведению здесь медицинского кластера. Мы видим необходимость развития дорожной инфраструктуры, создания новых рабочих мест», — рассказала Елена Чечунова.По ее словам, также принципиально важно, чтобы у жителей Академического были возможности для занятий физкультурой. И это должны быть не только площадки для воркаута, но и более серьезные объекты для развития талантов профессиональных спортсменов, а также дополнительного образования в целом.Заместитель председателя Заксобрания Свердловской области, член комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Виктор Маслаков резюмировал, что Академический сегодня не только развивается сам, но и служит примером для других.«Это единственный проект комплексного развития территории, который находится в федеральной повестке, и у нас он вызывает искреннюю заинтересованность. Мы поддерживаем то, что происходит в районе, пристально за этим следим. Конечно, для многих регионов Академический является флагманом, на который стоит ориентироваться», — сказал он.Депутаты отметили, что Академическому нельзя ни на минуту останавливаться в развитии, и все возможности для этого у него есть. По итогам совещания они составили протокол, в котором указали основные потребности района, и выразили намерение способствовать бизнесу в решении поставленных задач.