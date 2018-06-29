Новости дня
Суд отказал в удовлетворении иска РПЦ о передаче зданий колледжей в Екатеринбурге
29 июнь 2018 (16:53)
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2018. Арбитражный суд Свердловской области 29 июня 2018 года отказал в удовлетворении иска Екатеринбургской епархии РПЦ о передаче ей зданий трех колледжей в центре среднеуральской столицы. Об этом говорится в картотеке суда.
Напомним, Екатеринбургская епархия РПЦ требует от министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) передачи ей в собственность «имущества религиозного назначения». Речь идет о зданиях Екатеринбургского экономико-технологического колледжа, Свердловского мужского хорового колледжа и Екатеринбургского монтажного колледжа. По данным истца, до 1917 года указанные здания принадлежали церкви.
Получив отказ регионального министерства, религиозная организация обратилась в Арбитражный суд Свердловской области, однако он отказал епархии в удовлетворении иска. В дальнейшем такое же решение принял и Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.
Однако в марте 2018 года Арбитражный суд Уральского округа удовлетворил жалобу Екатеринбургской епархии: отменил решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции и отправил дело на новое рассмотрение.
Напомним, Екатеринбургская епархия РПЦ требует от министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) передачи ей в собственность «имущества религиозного назначения». Речь идет о зданиях Екатеринбургского экономико-технологического колледжа, Свердловского мужского хорового колледжа и Екатеринбургского монтажного колледжа. По данным истца, до 1917 года указанные здания принадлежали церкви.
Получив отказ регионального министерства, религиозная организация обратилась в Арбитражный суд Свердловской области, однако он отказал епархии в удовлетворении иска. В дальнейшем такое же решение принял и Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.
Однако в марте 2018 года Арбитражный суд Уральского округа удовлетворил жалобу Екатеринбургской епархии: отменил решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции и отправил дело на новое рассмотрение.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Свердловский арбитраж 29 июня может вынести решение по иску РПЦ о зданиях колледжей в Екатеринбурге
- Свердловский арбитраж в мае рассмотрит иск, касающийся передачи РПЦ зданий колледжей в Екатеринбурге
- Суд удовлетворил жалобу Екатеринбургской епархии по делу о передаче в собственность зданий трех колледжей
- РПЦ вновь пытается через суд получить в собственность здания колледжей в Екатеринбурге
- Екатеринбургской епархии не удалось обжаловать решение арбитража по делу о зданиях трех колледжей