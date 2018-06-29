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Официальный курс доллара США снизился на 53 коп., евро — на 9 коп.
29 июнь 2018 (15:05)
УрБК, Москва, 29.06.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 июня 2018 года. Курс долл. США снизился на 53,45 коп., до 62,75 руб., евро — на 9,63 коп., до 72,99 руб.
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