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Официальный курс доллара США снизился на 53 коп., евро — на 9 коп.

УрБК, Москва, 29.06.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 июня 2018 года. Курс долл. США снизился на 53,45 коп., до 62,75 руб., евро — на 9,63 коп., до 72,99 руб.









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