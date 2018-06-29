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Группа ЧТПЗ впервые выпустила нержавеющие отводы для АЭС

УрБК, Челябинск, 29.06.2018. Завод «Соединительные отводы трубопроводов» (СОТ, входит в Группу ЧТПЗ) освоил производство нового вида продукции для атомной энергетики.



Впервые СОТ выпустил горячегнутые отводы диаметром 219 мм и толщиной стенки 11 мм из нержавеющей стали. В мае партия из 18 отводов, которая будет использована при строительстве Белорусской АЭС, поставлена заказчику, сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.



«Выполнение ответственных заказов для атомной энергетики — подтверждение высочайшего качества продукции белых металлургов. Мы признательны коллегам за оказанное доверие, — отмечает технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин. – Вывод на рынок этой новинки открывает перед Группой ЧТПЗ многообещающие перспективы. Мы намерены расширять сортамент выпускаемой продукции и увеличивать объемы поставок нержавеющих отводов».



Для выполнения заказа белые металлурги провели масштабную подготовительную работу. Были освоены новые режимы нагрева заготовки (при обычном режиме гибки нержавеющий металл в силу химических особенностей покрывается трещинами), разработана программа по формированию фаски для станков с ЧПУ для обеспечения необходимых геометрических параметров. Специалисты завода прошли обучение и аттестацию, подтверждающую, что их квалификация позволяет выпускать продукцию для атомной отрасли.



Вся выпущенная партия прошла экспертизу специализированной организации ВПО ЗАЭС (входит в «Росэнергоатом»). Инспекторы высоко оценили качество отводов СОТ, признав их соответствие нормативам, принятым в атомной энергетике.

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