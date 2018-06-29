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Жительница Серова отсудила у коммунальных служб 160 тыс. рублей за обрушившуюся на ее автомобиль стену

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2018. Жительница Серова отсудила у коммунальных служб 160 тыс. рублей за обрушившуюся на ее автомобиль стену. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



«В мае прошлого года на ул. Заславского,15/6 на автомобиль Ford Fusion обрушился декоративный слой штукатурки подпорной стены, предназначенной для поддержания грунта придомовой территории. Согласно отчету эксперта, сумма восстановительных работ составила 144 тыс. 300 руб.», — говорится в сообщении.



Жительница Серова, владеющая этим автомобилем, подала иск в Серовский районный суд к отраслевому органу администрации (ООА) Серовского городского округа «Комитет по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству» и ООО «Управляющая компания ЖКХ Серов» о возмещении ущерба.



В заявлении она просила определить надлежащего ответчика и взыскать с него материальный ущерб в размере 144 тыс. 300 руб., расходы по оплате услуг оценщика в размере 6 тыс. 300 руб., расходы по оплате государственной пошлины при подаче иска в размере 4 тыс. 086 руб. и по оплате юридических услуг — 8 тыс. руб.



Серовский районный суд исковые требования к ООА СГО «Комитет ЭТС и ЖКХ» удовлетворил в полном объеме. В удовлетворении требований к ООО «Управляющая компания ЖКХ Серов» отказано.



Ответчик подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Представитель ООА СГО «Комитет ЭТС и ЖКХ» настаивал, что подпорная стена относится к общему имуществу многоквартирного дома, который обслуживает ООО «Управляющая компания ЖКХ Серов». Он также отметил, что обязанности по содержанию указанной стены у ООА СГО «Комитет ЭТС и ЖКХ» не имелось.



Судебная коллегия, изучив материалы дела, согласилась с выводами суда первой инстанции, возложившего на ответчика ответственность за причиненный истцу вред, исходя из наличия причинно-следственной связи между бездействием ответчика ООА СГО «Комитет ЭТС и ЖКХ» и причиненным истцу ущербом. Так постановлением главы Серова и решением Комитета по управлению муниципальным имуществом в муниципальную собственность принят жилой фонд ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» и объекты инженерной инфраструктуры, в том числе жилой фонд по ул. Заславского, 15/6, где и произошло ЧП.



Спорная подпорная стена не относится к общему имуществу многоквартирного дома, поскольку земельный участок не сформирован, на кадастровый учет не поставлен, следовательно, он является собственностью МО Серовский городской округ.



Таким образом, решение Серовского районного суда Свердловской области оставлено без изменения.

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