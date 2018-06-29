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В Екатеринбурге открывается кинофестиваль Unknown Film Festival

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2018. В Екатеринбурге на площадке Ельцин Центра 29 июня 2018 года открывается международный кинофестиваль Unknown Film Festival.



Для участия в мероприятии заявились около 200 кинорежиссеров из 30 стран, включая государства Северной Америки и Европы.



По замыслу партнеров и организаторов Unknown Film Festival этот фестиваль должен стать толчком для создания в Екатеринбурге индустрии по производству брендированного контента.



«Наша цель — создать некий нетворкинг, который позволяет продюсерам, режиссерам, брендам находить какие-то точки пересечения, общаться друг с другом. Сейчас как такового рынка брендированного контента нет. Проблема в том, что в эту индустрию сейчас никто не верит», — пояснил один из организаторов Данил Голованов.



Вместе с тем предпосылки для создания рынка, как полагает Д. Голованов, уже сложились. По его словам, в последние два года сложилась тенденция, когда бренды все чаще работают с продакшн-студиями и блогерами напрямую, минуя агентства.



Организаторы кинофестиваля отметили, что у Екатеринбурга есть все шансы стать первым на рынке брендированного контента, обогнав Москву и Санкт-Петербург.



«Я верю, что снимать креативно в Екатеринбурге можно лучше, чем в Москве или в Санкт-Петербурге. У нас хуже экстерьеры в городе и можно делать определенные трюки. Кроме того, у нас достаточно много талантов. Хочется, чтобы глобальное движение началось отсюда», — считает Данил Голованов.

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