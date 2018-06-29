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В Первоуральске владелец автостоянки погасил долг по земельному налогу после ареста имущества

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2018. В Первоуральске судебные приставы в рамках совместного рейда с налоговыми инспекторами арестовали автостоянку за долги предпринимателя по земельному налогу. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.



«Задолженность по земельному налогу составила порядка 200 тыс. руб. В собственности предпринимателя зарегистрирован земельный участок, на котором располагается автостоянка. В качестве обеспечительной меры, для побуждения должника к погашению накопившейся задолженности, на указанное имущество был наложен арест. Данное недвижимое имущество оставлено на ответственное хранение специализированной организации без права пользования. В течение суток задолженность была погашена, деньги перечислены взыскателю. Арест с имущества снят», — говорится в сообщении.



В ведомстве отмечают, что задолженность жителей Первоуральска по налоговым платежам составляет более 200 млн руб. В ходе рейда было вручено порядка 20 требований о погашении задолженности.

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