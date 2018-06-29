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За месяц средняя цена предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге выросла на 0,3%

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2018. На 25 июня 2018 года средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, составила 68 тыс. 339 руб. Показатель снизился за неделю на 0,1%, сообщает Уральской палаты недвижимости.



При этом рост средней цены наблюдается уже на протяжении месяца (0,3%). Такой рост, по мнению аналитиков УПН, объясняется сокращением разрыва между первичным и вторичным рынками жилья в последнее время.



Количественные показатели рынка вторичного жилья, наоборот, продолжают быть в отрицательной динамике: сейчас выставляются на продажу около 8 тыс. 675 квартир, что на 1,4% меньше, чем месяц назад, или на 5,1% меньше объема предложения перед новогодними праздниками (9 тыс. 150 объектов).



Прежним остается количество комнат и объектов в пригороде Екатеринбурга. В базе данных УПН выставляются почти 1 тыс. 700 комнат в коммунальных квартирах. В городах-спутниках (Арамиле, Березовском, Верхней Пышме и Среднеуральске) продается еще 770 квартир. Роста объемов рынка в ближайшее время не ожидается. На данный момент наблюдаем несущественное снижение уровня активности покупателей, и сроки экспозиции объектов увеличились до 4 месяцев.



В территориальных сегментах аналитики отмечают различные корректировки. Так, в центре уральской столицы вторичное жилье за месяц выросло в цене на 0,1%. Продавцы выставляют объекты здесь в среднем по 97 тыс. 440 руб. за кв. м. В приближенных к центру районах средняя цена квадратного метра увеличилась на 0,5% и теперь составляет 74 тыс. 034 руб. В третьем и четвертом ценовых поясах квартиры стали дешевле на 0,2% за четыре недели. Средняя цена объектов третьего пояса достигает уровня 56 тыс. 898 руб. за кв. м., четвертого пояса — 47 тыс. 695 руб. за кв. м. Объекты второго пояса остались на прежнем ценовом уровне — 61 тыс. 897 руб. за кв. м.

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