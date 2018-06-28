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Суд оштрафовал жительницу Екатеринбурга за самовольно установленное ограждение на парковке
28 июнь 2018 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2018. В Екатеринбурге суд оштрафовал местную жительницу на 3 тыс. руб. за самовольную установку ограждений для парковки автомобиля на территории дома по адресу ул. Соболева, 21/4.
Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, протокол об административном нарушении составил сотрудник администрации Верх-Исетского района после неоднократных рейдов. Постановление о штрафе вынес Верх-Исетский районный суд в ноябре 2017 года, однако женщина не согласилась с решением и оспорила его.
«В жалобе ее защитник ставил вопрос об отмене решения судьи, постановления комиссии и прекращении производства по делу за отсутствием состава административного правонарушения», ― прокомментировали в пресс-службе облсуда.
Однако судья апелляционной инстанции, проверив материалы дела, не нашел оснований для отмены решения и оставил его в силе.
Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, протокол об административном нарушении составил сотрудник администрации Верх-Исетского района после неоднократных рейдов. Постановление о штрафе вынес Верх-Исетский районный суд в ноябре 2017 года, однако женщина не согласилась с решением и оспорила его.
«В жалобе ее защитник ставил вопрос об отмене решения судьи, постановления комиссии и прекращении производства по делу за отсутствием состава административного правонарушения», ― прокомментировали в пресс-службе облсуда.
Однако судья апелляционной инстанции, проверив материалы дела, не нашел оснований для отмены решения и оставил его в силе.
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