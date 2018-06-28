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Болельщики матча Мексика — Швеция побили рекорд интернет-активности на «Екатеринбург-Арене»

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2018. Завершающий для столицы Урала матч между Мексикой и Швецией на «Екатеринбург Арене» стал самым напряженным в мобильном интернете, сообщает пресс-служба сотового оператора «МегаФон».



Зрители стадиона за несколько часов скачали свыше 1 млн мегабайт трафика в сети «МегаФон» — это в два раза выше активности болельщиков любой из других трех прошедших в городе игр.



Резкий скачок в объеме передачи данных был зафиксирован в 20:00. После забитого мяча в ворота сборной Мексики, болельщики этой страны начали усиленно следить за параллельной встречей между Германией и Южной Кореей, от исхода которой зависел выход их команды в плей-офф.



«Мы видели, как взгляды людей в сомбреро устремились в смартфоны. До последних минут накал страстей был максимальным, а наш интернет ничуть ему не уступал — скорость на загрузку данных превышала 100 Мбит/с, а на передачу – 50 Мбит/с. Этого хватит и для быстрого открытия страниц, и для ведения прямых эфиров. Мобильные технологии помогли обрадовать мексиканцев, а город получил довольных фанатов и отличное завершение турнира», — отмечает технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.



Заключительная для Екатеринбурга встреча турнира отличилась количеством иностранных гостей. В сети «МегаФон» было зарегистрировано в два раза больше туристов, чем на первом матче 15 июня между Египтом и Уругваем. По данным связистов, в тройку стран-лидеров по числу визитеров вошли Мексика (45% от общего числа роумеров), Швеция (31%) и США (20%). Посмотреть на футбол в Екатеринбург также прибыли жители Канады, Нидерландов, Франции, Израиля и Китая.



Зрителями матча стали 33 061 человек, из которых 41% пользовался услугами «МегаФона». В среднем каждый болельщик с зеленой сим-картой скачал объем данных, сравнимый с размещением в социальных сетях порядка 20 качественных фотографий.



Напомним, что по данным исследования агентства Telecom Daily, которое проводилось накануне старта чемпионата, «МегаФон» предоставляет своим клиентам лучшие скорости мобильного интернета на стадионе в Екатеринбурге.



На чемпионате мира по футболу — 2018 «МегаФон» выступает техническим партнером «Национального Центра Информатизации» госкорпорации «Ростех». Госкорпорация «Ростех» назначена единственным исполнителем проекта по созданию инфраструктуры связи и ИТ для Чемпионата мира по футболу — 2018 и Кубка Конфедераций — 2017. Реализует проект дочерняя компания «Ростеха» — «Национальный Центр Информатизации». ПАО «МегаФон» выиграл тендер НЦИ на предоставление телеком-инфраструктуры для оказания сервисов мобильной и фиксированной связи.

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