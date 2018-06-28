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В отношении гендиректора новоуральского «МедикоФарм» возбуждено уголовное дело

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2018. Следственные органы Краснодарского края возбудили уголовное дело в отношении директора ООО «МедикоФарм» по части 1 статьи 238.1 УК РФ «Сбыт фальсифицированных лекарственных препаратов в крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Основанием для возбуждения уголовного дела стала прокурорская проверка, которая была проведена после поставки препаратов в аптеку № 506 МУП «Краснодарское городское аптечное управление».



По данным надзорного ведомства, в декабре 2017 года между администрацией города и ООО «МедикоФарм» был заключен договор на поставку в аптеку трех упаковок препарата «Несклер» на общую сумму свыше 208,7 тыс. руб. Лекарственные средства относятся к жизненно необходимым препаратам.



«Проведенной проверкой установлено, что две упаковки указанного лекарственного препарата производитель не выпускал, что подтверждается информацией производителя», — говорится в сообщении.



По итогам прокурорской проверки ООО «МедикоФарм» было оштрафовано на 100 тыс. руб. по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)». Также материалы были переданы в следственные органы, которые приняли процессуальное решение.

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